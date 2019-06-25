"أيفاب" يشكر عصام عبدالفتاح لترجمة قوانين اللعبة للعربية

وجه المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم IFAB الشكر إلى الكابتن عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام، على قيادته فريق عمل لترجمة قوانين كرة القدم إلى

اللغة العربية، وهي النسخة التي نشرها على موقعه الرسمي theifab.com.

شارك عبدالفتاح في الترجمة والمراجعة القانونية كل من مجدي رزق وحمدي القاضي ومهند دبا

وأحمد أبو العلا.

يذكر أن المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم يصدر عنه قوانين اللعبة وتعديلاتها، ويتكون من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات الإنجليزي والإسكتلندي والإيرلندي وويلز للعبة، ويتمتع بعضويته المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، المعروف بمجلس الفيفا.