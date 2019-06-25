حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثًا مباشرًا لمباراة تشيلي وأورجواي، في الجولة الثالثة من مبارياتالمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق في الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا.
تعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبين، حيث تحتل أورجواي صدارة المجموعة بـ6 نقاط، وتشيلي في الوصافة بأربع نقاط، ليضمنا وجودهما في ربع النهائي.
شاهد مباراة من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة أورجواي وتشيلي في كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.