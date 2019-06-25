شاهد.. مباراة أورجواي وتشيلي في كوبا أمريكا

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثًا مباشرًا لمباراة تشيلي وأورجواي، في الجولة الثالثة من مباريات

المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق في الواحدة صباحًا على ملعب ماراكانا.

تعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبين، حيث تحتل أورجواي صدارة المجموعة بـ6 نقاط، وتشيلي في الوصافة بأربع نقاط، ليضمنا وجودهما في ربع النهائي.

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