شاهد.. مباراة الإكوادور واليابان في كوبا أمريكا

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الإكوادور واليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، المقامة بالبرازيل.
تقام المباراة على ملعب ستاد جوفيرنادورماجاليس، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.
يدخل المنتخب الإكوادوري اللقاء بهدف تحقيق نقاط المباراة الثلاث لرفع رصيده
يخوض المنتخب الياباني المباراة بنفس الطموح، حيث يبحث عن تحقيق مفاجأة بالتأهل للدور الثاني على حساب الإكوادور وباراجواي.
شاهد المباراة ..
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