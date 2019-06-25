شاهد.. مباراة الإكوادور واليابان في كوبا أمريكا

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الإكوادور واليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، المقامة بالبرازيل.

تقام المباراة على ملعب ستاد جوفيرنادور

ماجاليس، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.

يدخل المنتخب الإكوادوري اللقاء بهدف تحقيق نقاط المباراة الثلاث لرفع رصيده

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إلى ثلاث نقاط وهو ما يضمن له التأهل للدور ربع النهائي على حساب منتخب باراجواي، صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية، الذي يمتلك نقطتين.

يخوض المنتخب الياباني المباراة بنفس الطموح، حيث يبحث عن تحقيق مفاجأة بالتأهل للدور الثاني على حساب الإكوادور وباراجواي.

شاهد المباراة ..