رياضة | مصر هتلاعب مين في دور الـ16.. الأقرب أنجولا والخوف من السنغال والجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر هتلاعب مين في دور الـ16.. الأقرب أنجولا والخوف من السنغال والجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت معالم مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 وبعض ملامح منافسيه في دور الـ16 للبطولة وذلك من خلال التوقعات النظرية لمستوى وأداء بعض المنتخبات في مباريات الجولة الأولى

منافسون محتملون لمصر في دور الـ16 لأمم إفريقيا

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- إذا تأهل منتخب مصر كثالث أو ثاني المجموعة الأولى فسيلعب مع السنغال أو الجزائر المرشحان لصدارة ووصافة المجموعة الثالثة.

- إذا تأهل منتخب مصر كأول المجموعة الأولى فسيلعب مع ثالث المجموعة الثالثة ما بين تنزانيا وكينيا أما إذا لم يكن هناك ثالث من هذه المجموعة فسنلعب مع ثالث المجموعة الرابعة الذي سيكون جنوب إفريقيا أو ناميبيا وما لم يكن هناك ثالث من الرابعة فسنواجه ثالث المجموعة الخامسة التي تضم تونس ومالي وأنجولا وموريتانيا وغالبًا ستحتل أنجولا المركز الثالث.

وتنص لوائح بطولة أمم إفريقيا 2019 على تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الستة مع أفضل 4 ثوالث في كل المجموعات ليكتمل دور الـ16.