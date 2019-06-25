رياضة | رينارد يهاجم عبد الرزاق حمد الله: غاوي مشاكل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يهاجم عبد الرزاق حمد الله: غاوي مشاكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب عبد الرزاق حمد الله بافتعال المشاكل فى معسكر الفريق مما أدى لاستبعاده من قبل كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكد رينارد فى تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية أن عبد الرزاق حمد الله حاول إثارة الأزمات في المعسكر قائلًا: "اسألوه إن كان مصابًا ولماذا غادر المعسكر.. سمعت وقرأت عن وجود مشاكل بينه وبين اللاعبين وهذا لم يحدث بل لديه أزمة مع لاعب واحد في المنتخب".

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وأضاف رينارد: "إذا أراد لاعب إلحاق الضرر بمنتخب المغرب فتلك مشكلته وليست مشكلتي.. ما يهمني المضي قدمًا في أمم إفريقيا 2019".