رياضة | العرب في الجولة الأولى لأمم إفريقيا.. كلهم خدعونا إلا الجزائر (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العرب في الجولة الأولى لأمم إفريقيا.. كلهم خدعونا إلا الجزائر (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة الأولي من بطولة الأمم الإفريقية ظهورًا باهتًا للمنتخبات العربية على مستوى الأداء والنتائج، بإستثناء المنتخب الجزائري والذي قدم مستوي مميز في مباراته الأولي بالبطولة ووجه إنذار شديد اللهجة لجميع المنافسين بأنه قادم للمنافسة على اللقب القاري هذا العام.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير حصاد المنتخبات العربية في الجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا 2019:

1- مصر

منتخب مصر صاحب الضيافة لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراته الأولي ضد منتخب زيمبابوي، وظهر الكثير من اللاعبين بعيدين عن مستواهم تمام خلال اللقاء، كما فشل المكسيكي أجيري مدرب الفراعنة في إدارة المباراة تكتيكيًا بالشكل الأمثل، ولكن استطاع منتخبنا الوطني اقتناص فوزًا باهتًا من محاربي زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه، ليمنح فريقه أول 3 نقاط بالبطولة.

2- المغرب

لم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للمنتخب المغربي عن منتخب مصر، حيث جاء أداء أسود الأطلس أمام منتخب ناميبيا المتواضع، مخيبًا لكل آمال الجماهير المغربية والعربية والتي توقعت ظهورًا قويًا للمغرب بالبطولة خاصة وأنه أحد المرشحين لنيل اللقب، واستطاع بفضل خبرات لاعبيه أن يخطف فوزًا صعبًا بهدف دون مقابل سجله "كيميوني" لاعب ناميبيا بالخطأ في مرماه.

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3- الجزائر

يعد المنتخب الجزائري أفضل المنتخبات ببطولة أمم إفريقيا 2019 حتي الآن، مع منتخبي السنغال وأوغندا، حيث قدم أداءًا قويًا في أولي مبارياته بالبطولة ضد منتخب كينيا، وحقق فوزًا مستحقًا بهدفين دون مقابل سجلهما (رياض محرز - بغداد بونجاح)، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المنتخب السنغالي.

4- تونس

فشل منتخب تونس في تحقيق الفوز في مباراته الأولي ببطولة أمم إفريقيا 2019، وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام منتخب أنجولا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ليحصد أول نقطة في مشواره بالبطولة ويحتل المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب مالي المتصدر بـ 3 نقاط.

5- موريتانيا

أسوأ ظهور للمنتخبات العربية في الجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا 2019، كان من نصيب منتخب موريتانيا، والذي تلقي هزيمة فادحة أمام منتخب مالي بنتيجة 4 / 1 وهو الانتصار الأكبر بالبطولة حتي الآن، ليتذيل المنتخب الموريتاني الذي يشارك في البطولة القارية للمرة الأولي بتاريخه، ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط.