رياضة | تعرف على حكم مباراة مصر والكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكم مباراة مصر والكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى، تعين الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، بإدارة مباراة مصر والكونغو تحكيمياً، والتي ستقام فى العاشرة مساء غداً الأربعاء، ضمن مبارايات الجولة الثانية من كلأس أمم أفريقا 2019.

كانت بطولة أمم أفريقيا، قد انطلقت فعالياتها الجمعة الماضية، بمواجهة المنتخب المصرى بنظيره الزيمبابوى على استاد القاهرة الدولى، فى العاشرة مساءً، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه ، فيما فاز منتخب أوغندا على الكونغو بهدفين دون رد .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.