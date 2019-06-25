رياضة | تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخب الغاني أمام بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخب الغاني أمام بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل المنتحب الغيني اليوم، مشوارة في كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة حالياً في مصر مشواره في البطولة عندما يواجه منتخب بنين اليوم ضمن مبارايات الحولة الأولى للمجموعة السادسة.

ومن المتوقع أن تلعب غانا المباراة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى : ريتشارد أوفورى.

في خط الدفاع : أندى يادوم – لومور أجبينو – جون بوى – قاسم نوهو.

في خط الوسط : كوادو أسامواه – توماس بارتى – كريستيان أتسو.

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في خط الهجوم : توماس أجيبونج – أندرى أيو و جوردان أيو.

و نجحت غانا فى الفوز بـ 21 مباراة من آخر 35 لقاء فى أمم افريقيا بجانب تأهل النجوم السوداء للدور قبل النهائى فى آخر ست نسخ من المسابقة.

وتضم المجموعة السادسة كل من كل من غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين .