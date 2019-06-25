شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا أمريكا: تعادل اليابان والإكوادور يصعد بمنتخب باراغواي لدور الثمانية والان مع التفاصيل

أكمل منتخب باراغواي لكرة القدم عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، مستفيداً من تعادل المنتخبين الإكوادوري والياباني 1-1 اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الدور الأول للبطولة.

ومع التعادل بين المنتخبين الإكوادوري والياباني في هذه المباراة، رفع الأول رصيده إلى نقطتين فقط وظل في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة وحصد المنتخب الياباني نقطته الأولى في البطولة ليظل في المركز الرابع الأخير ويودع البطولة صفر اليدين.

ونظرا لتفوق منتخب باراغواي، صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين أيضاً، على نظيره الإكوادوري بفارق الأهداف، تأهل منتخب باراغواي إلى دور الثمانية ليلتقي نظيره البرازيلي صاحب الأرض الخميس المقبل على أحد مقاعد المربع الذهبي للبطولة.

وكان المنتخب الياباني هو البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق شويا ناكاجيما في الدقيقة 15 وتعادل آنخل مينا للإكوادور في الدقيقة 35 .