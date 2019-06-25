أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

تلتقي الكاميرون مع غينيا بيساو، وغانا مع بنين، في كأس أمم أفريقيا 2019. وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران): كأس أمم أفريقيا 2019 21:00 الكاميرون × غينيا بيساو 00:00 غانا × بنين كأس العالم للسيدات 2019 20:00 إيطاليا × الصين Advertisements 23:00 هولندا × اليابان دوري أبطال آسيا 14:00 سانفريس هيروشيما × كاشيما 15:30 شاندونغ ليونينغ × جوانجزو كأس الاتحاد الآسيوي 16:00 هانوي تي تي × كيريس نيغروس 20:30 الجزيرة × الجيش

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