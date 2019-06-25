أمم أفريقيا: "الفراعنة" و"الفهود".. مواجهة لا تقبل التوقعات

فيما تباينت نتيجتا الفريقين في افتتاح مسيرتهما بالبطولة، كان الأداء الذي قدمه منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية هو الأكثر إثارة للجدل، حيث لا يرتقي لمستوى كليهما.

ولهذا، لن تكون النتيجة هي كل ما يهم الفريقين عندما يلتقيان غداً الأربعاء على إستاد "القاهرة" الدولي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا "كان 2019" المقامة حالياً في مصر.

واستهل المنتخب المصري رحلة البحث عن اللقب الثامن له في تاريخ البطولة بفوز هزيل 1-0 على منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وفي المقابل، خسر المنتخب الكونغولي 0-2 أمام نظيره الأوغندي في المباراة الأخرى بنفس المجموعة، لتكون صدمة كبيرة له في بداية مشواره بالبطولة.

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لكن العامل المشترك بين الفريقين المصري والكونغولي في الجولة الأولى كان تقديم أداء أدنى من المستوى المعهود، ليصبح الفريقان مطالبين بتقديم أداء مميز في مباراة الغد بخلاف حاجة كل منهما للفوز.

وفي ظل قوة الفريقين والأسلحة التي يمتلكها كل منهما، يبدو من الصعب التكهن بنتيجة المباراة.

ويسعى منتخب "الفراعنة" لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة لضمان التأهل إلى دور 16، بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة، فيما يحتاج المنتخب الكونغولي إلى الفوز لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني.

ويستحوذ "الفراعنة" على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 7 ألقاب، كان آخرها في 2010 بأنغولا، فيما توج المنتخب الكونغولي باللقب مرتين في عامي 1968 و1974.