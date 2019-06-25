شكرا لقرائتكم عثرة تونسية بفخ أنغولا... واستعراض هجومي مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب - | منذ ساعة في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 08:13

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل مع نظيره الأنغولي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، ليصبح أول منتخب بين المرشحين يتعادل في مباراته الأولى.



في المقابل، وجه المنتخب المالي في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو، تحذيرا شديدا الى منافسه المقبل المنتخب التونسي، بفوز صريح على موريتانيا المشاركة للمرة الأولى بنتيجة 4-1.

وفي المجموعة الرابعة، فازت ساحل العاج على جنوب إفريقيا 1-صفر، لتتساوى مع المغرب الذي حقق النتيجة ذاتها على ناميبيا الأحد.

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وعلى ملعب السويس، عكّر المنتخب الأنغولي عودة يوسف المساكني الى صفوف نسور قرطاج بعد غيابه الطويل بسبب إصابة في الركبة، بانتزاع التعادل في الشوط الثاني بعدما منح قائد المنتخب التونسي فريقه التقدم في الشوط الأول بركلة جزاءK وتقدمت تونس بركلة المساكني (34)، وعادلت أنغولا عبر دجالما (73) اثر خطأ في إيقاف الكرة من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وعكس لاعبو تونس الباحثة عن لقبها الثاني بعد 2004 على أرضها، خيبة الأمل من النتيجة المتواضعة في مواجهة أولى في البطولة، سبق لمدربين آخرين أن حذروا منها بعد مباريات سابقة في النسخة الحالية، من خلال التأكيد على صعوبة اللقاء الأول، وانتفاء نظرية المنتخبات الضعيفة في أمم إفريقيا الموسعة هذا العام للمرة الأولى الى 24 منتخبا.

وقال اللاعب البديل الفرجاني ساسي "أكيد التعادل غير مرضٍ لنا، كنا نحب أن ننتصر في أول مباراة (...) كنا فائزين 1-صفر وأتيحت لنا فرص لإضافة الثاني والثالث لكن لم نستغلها. كنا أحسن من المنافس".