شكرا لقرائتكم الكاميرون يستبعد لاعباً أصيب بتشوه في الشريان التاجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الإسماعيلية (مصر) - أ ف ب - | منذ ساعتين في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 08:13

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن مهاجمه الدولي جويل تاغويو اضطر للانسحاب من التشكيلة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بعد تشخيص معاناته من تشوه في الشريان التاجي كان ليعرضه لخطر الموت المفاجئ.



وجاء في بيان للاتحاد "طبيب +الأسود غير المروضة+ (لقب المنتخب) البروفسور وليام نغاتشو، اكتشف لدى المهاجم جويل تاغويو، أحد اللاعبين الـ23 في تشكيلة (المدرب الهولندي) كلارنس سيدورف في أمم إفريقيا، تشوها في الشريان التاجي، مع خطر فعلي بالموت المفاجئ".

وأكد البيان ان سيدورف "قرر عدم الاقدام على أي مخاطرة بشأن اللاعب الذي سيترك الفريق قبل 24 ساعة من مباراته الأولى" ضمن المجموعة السادسة ضد غينيا بيساو في الاسماعيلية الثلثاء، ويدافع تاغويو (25 عاما) عن ألوان نادي ماريتيمو في الدرجة البرتغالية الأولى، معارا من نادي كروزيرو البرازيلي.