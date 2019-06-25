شكرا لقرائتكم الكاميرون وغانا يصطدمان في غينيا بيساو وبنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 16 ساعة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 18:49

يسعى حامل اللقب المنتخب الكاميروني إلى الفوز على منتخب غينيا بيساو غدا (الثلثاء) على ملعب الإسماعيلية في انطلاق مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر.



وعانى لاعبو منتخب "الأسود غير المروضة" من أزمة في مكافآتهم المالية قبل التوصل إلى حل قبل انطلاق البطولة بساعات ما تسبب في ارتباك فترة الاستعداد، ويرجح التاريخ كفة الكاميرون إذ توجت باللقب أربعة مرات أعوام (1984 - 1988 - 2000 - 2002 – 2017) فيما يخلو سجل منتخب غينيا بيساو من أي ألقاب .

وكان المنتخب الكاميروني قد فاز على غينيا بيساو في دور المجموعات في النسخة الأخيرة من البطولة بالغابون وهو مرشح بقوة لتكرار الفوز وبنتيجة كبيرة، ويعول مدربه الهولندي كلارنس سيدورف على لاعب نادي "أوبه" الدنماركي كريستيان موغانغ الذي فاز بلقب أفضل لاعب في بطولة 2017 ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

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في المقابل، يسعى منتخب غينيا بيساو بقيادة مدربه باسيرو كاندي إلى خطف نقطة التعادل على الأقل.

وعلى الملعب ذاته وفي المجموعة ذاتها، يأمل المنتخب الغاني في تحقيق انطلاقة قوية أمام منتخب بنين في مستهل مشواره لاستعادة لقبه الغائب منذ 37 عاما. ويملك منتخب "البلاك ستارز" تاريخا كبيرا في البطولة القارية إذ حقق لقبها أربع مرات كان أخرها في 1982، فيما لم يحقق منتخب بنين اللقب.

ويؤكد مدرب غانا المحلي كويسي أبياه قدرته على الفوز باللقب لما تزخر به صفوف فريقه من عناصر مميزة أبرزها لاعب قيصري سبور التركي المخضرم أسامواه جيان الذي تراجع عن الاعتزال الدولي بعد تدخل الرئيس الغاني، إضافة إلى النجوم كوادو أسامواه وتوماس بارتي وكريستيان أتسو . فيما يأمل منتخب بنين بقيادة مدربه الفرنسي مارسيل دوسييه لتفادي الهزيمة بنتيجة كبيرة.