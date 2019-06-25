شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد المدافع السنغالي سانيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 18:48

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم (الإثنين) أن مدافعه الدولي ساليف سانيه سيغيب لما بين عشرة أيام و15 يوما عن تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.



وتعرض سانيه لاعب شالكه الألماني لإصابة في الكاحل اضطرته للخروج من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده الأحد على تنزانيا (2-صفر) على استاد 30 يونيو في القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الجزائر وكينيا.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الفحوص أظهرت معاناة سانيه (28 عاما) من "تمزق (...) في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر"، سيبعده بالتالي عما تبقى من دور المجموعات (تختتم مبارياته في الثاني من تموز/يوليو)، لاسيما المباراة المرتقبة في الجولة الثانية ضد الجزائر التي تتساوى مع السنغال في الصدارة بعد فوزها على كينيا 2-صفر أيضا أمس.

ويتوقع أن يكون سانيه قادرا على العودة الى التشكيلة بحال تأهل منتخب بلاده الى الدور ثمن النهائي الذي ينطلق في الخامس من الشهر المقبل.