شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دويتشه يساعد قطر في جمع الأموال لشراء نادي أوروبي والان مع التفاصيل

يواصل تميم العار محاولاته الحثيثة لشراء نادي أوروبي لكرة القدم، من أجل تعويض إخفاقات ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، إذ كشفت تقارير إخبارية عن اتفاق بين الدوحة وبنك دويتشه الألماني، الذي يملك أفراد من آل ثاني نسبة تزيد عن 6% من أصوله، لجمع الأموال اللازمة لشراء النادي.

وكشفت صحيفة "أرابيان بيزنيس" أن بنك دويتشه سيساعد الدوحة في جمع الأموال لشراء نادي أوروبي كبير لكرة القدم، وفقا لمصدر مطلع من الصفقة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن البنك رفض التعليق على الصفقة، حيث كانت هناك تكهنات متزايدة في وسائل الإعلام بأن قطر تتطلع لشراء حصة في نادي ليدز يونايتد البريطاني.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم 3 يونيو، أن قطر قد اجتمعت مع مسؤولين من ليدز يونايتد، نقلا عن معلومات من مصدرين مجهولين.

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كما أفادت "فاينانشيال تايمز" عن قصة مماثلة في 25 مايو، وذكرت "ذا تيليغراف" في يونيو أن أندريا رادريزاني، مالك ليدز يونايتد، كان في الدوحة لإجراء مناقشات حول حصة محتملة في نادي إيلاند رود، الذي يحتفل في أكتوبر بمرور 100 عام على تأسيسه.

واشترت قطر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 130 مليون دولار في عام 2012.

ورغم الأموال الباهظة التي دفعتها قطر عن طريق ناصر الخليفي، فإن باريس سان جيرمان فشل في الفوز بدوري الأبطال، وكان أفضل ترتيب وصل إليه ربع النهائي، في حين خرج الموسم الحالي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويبحث الخليفي عن دخول كرة القدم الإنجليزية، في سبيل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وقد لا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتواجد ناديين في مسابقة الأندية الأوروبية، مثل دوري الأبطال وبطولة الاتحاد الأوروبي، عندما يكونان تحت استحواذ مباشر أو غير مباشر من قبل كيان واحد، وإذ ما أصبح النادي الإنجليزي الذي يفكر القطريون في شرائه متواجدا في بطولة أوروبية، فإنهم سيبحثون عن هيكلة جديد لملكيته.

مساعي العصابة القطرية لاختراق أوروبا لا تتوقف، حيث أعدت مخططا جديدا للتوغل في الدولة الأوروبية من خلال شراء أحد اندية الدوري الإيطالي، ورصدت عصابة الدوحة الثلاثي "فيورنتينا وأيه سي ميلان وروما".