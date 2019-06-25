شكرا لقرائتكم أزارو وأجايي ينتظمان اليوم في مران الأهلي بعد فترة من الراجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم ثنائي الأهلى وليد أزارو وجونيور أجايي مهاجما الفريق في مران الفريق بداية من اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصلا عليها.

وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع أزارو وأجايي للتأكيد على عودتهما في الموعد المحدد لهما والذي سبق أن تم الإتفاق عليه لبدء فترة الإعداد مع الفريق قبل السفر إلى اسبانيا، وكان الأهلي قد استأنف مرانه يوم السبت الماضي بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويخوض الأهلي فترة إعداد مصغرة في القاهره قبل السفر إلى أسبانيا خلال شهر يوليو المقبل لإقامة معسكر يتخلله تجارب ودية لتنفيذ فكر الجهاز الفني وتطبيق التدريبات بشكل عملي.