شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي ومدير فني في أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتابع مسئولو النادى الأهلى عن كثب فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية، أملاً فى إيجاد ضالتهم سواء على مستوى المدير الفني أوالمهاجم الأجنبي.
واستقر مسئولو الأهلى على توجيه الشكر للاسارتي بعد انتهاء بطولة الدوري العام، فى الوقت الذي وافق جهاز الكرة على بيع المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويبحث مسئولو الأهلى عن مدرب فى الكان خاصة من الذين تنتهي علاقتهم بمنتخباتهم بعد بطولة كأس الأمم، لإبرام التعاقد معه وتدريب الفريق فى الموسم الجديد، كما يبحث الأهلى عن مهاجم سوبر لتعويض رحيل أزارو المرتقب فى الصيف.
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