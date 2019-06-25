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رياضة | الاتفاق يطيح بمهاجم منتخب تونس السابق

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أكدت تقارير صحفية سعودية، على إطاحة إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، بمهاجم منتخب تونس السابق أحمد العكايشي.

وذكرت صحيفة "" ، أن إدارة الاتفاق قررت عدم التجديد للعكايشي، وذلك بعد إنقضاء مدة إعارته.

وكانت هناك تقارير انتشرت في وقت سابق عقب تعاقد النادي مع كوتينيو، بالتفريط في الثنائي التونسي العكايشي وبن يوسف، أو الاكتفاء برحيل أحدهما.

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