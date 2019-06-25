رياضة | حسين السيد يصدم جماهير الأهلي بالعودة لتدريبات الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد يصدم جماهير الأهلي بالعودة لتدريبات الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الظهير الأيسر المصري حسين السيد إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، ضمن استعدادات الفريق للموسم القادم.

وعلى الرغم من استقرار إدارة الاتفاق على عدم التجديد لحسين السيد، عقب إنتهاء إعارته خلال الأسبوع المقبل، إلى أنه فاجأ الجميع بالعودة للتدريبات.

وشارك حسين السيد المعار من النادي الأهلي المصري في التدريبات بشكل منفرد، بينما شارك في التدريب الجماعي 4 أجانب آخرين، وهم المدافع الأوروجواياني رامون أرياس، ومواطنه لاعب الوسط برايان أليمان، ولاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيش، والمهاجم البرازيلي روجيرو كوتينهو.

والجدير بالذكر أن قرار الاتحاد السعودي بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب، جعل إدارة النادي تتخلص من بعض الأجانب لتدعيم النادي بأخرين.