رياضة | تفاصيل جديدة في عقد ألميرون مع الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في عقد ألميرون مع الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، على وضع نادي الشباب بندًا خلال تعاقدها مع الأرجنتيني خورخي ألميرون كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، يفيد بأحقية النادي التجديد له.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ألميرون وقع بالأمس على عقد لمدة موسم يتولى من خلاله تدريب الشباب، مع أحقية النادي في التجديد له موسمًا أخر.

ومن المنتظر أن يصل ألميرون إلى السعودية خلال أسبوعين، من أجل قيادة تدريب الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ويذكر أن الرومانى ماريوس سوموديكا مدرب الفريق في الموسم الماضي، فشل في قيادة الشباب لمركز مؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم، بعدما خطف نادي أهلي جدة المركز الرابع منه في الجولة الأخيرة، لينهي النموذجي موسمه في المركز الخامس.