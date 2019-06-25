رياضة | شاهد.. "ميدو" يخلع الجاكيت على الهواء.. وحازم إمام: "إحنا جايين نهزر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "ميدو" يخلع الجاكيت على الهواء.. وحازم إمام: "إحنا جايين نهزر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، بخلع "الجاكيت" على الهواء، أثناء استضافته في برنامج "نجوم أفريقيا" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه حازم إمام.

واضطر "ميدو" لارتدء الجاكيت مرة أخرى بسبب "الميكروفون".

وأراد "ميدو"، إظهار "التيشيرت" الذي يرتديه وهو يشبه ما يرتديه حازم إمام ليرد عليه الأخير قائلا: "والله إحنا جايين نهزر.. طب والميكروفون اللي وقع منك ده نعمل فيه إية".