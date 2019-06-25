رياضة | عب النصر السابق على رادار الفيصلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عب النصر السابق على رادار الفيصلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب لاعب الوسط السعودي إبراهيم غالب، لاعب النصر السابق، من الإنتقال لصفوف الفيصلي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إبراهيم غالب وصل إلى مراحل متقدمة في اتفاقه مع الفيصلي، ومن المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن نادي النصر فرط في خدمات اللاعب بعدما أبلغه في الشهر الماضي بعدم تجديد تعاقده، ليصبح اللاعب بإمكانه الإنتقال الحر إلى أي نادي يختاره.