رياضة | زيدان يرفض ضم هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض ضم هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يرغب في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسى في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشار موقع Le10 Sport الفرنسي إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم نيمار دا سيلفا إلى الملكي وقطع الطريق على برشلونة الذي يطمح في استعادته مجدداً في حين لا يفكر زيدان في التعاقد مع النجم البرازيلي.



وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان أخطر فلورنتينو بيريز بأنه لا يريد نيمار فى تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل.

وذكر الموقع بأن تقارير صحفية أكدت رغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار الصيف الحالي مقابل 300 مليون يورو.



يذكر أن نيمار انضم لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وأن أولوية نيمار حالياً هي العودة إلى برشلونة الإسباني واللعب برفقة كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز.