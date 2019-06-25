رياضة | ريال مدريد يحسم صفقة مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم صفقة مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني إتخذت قرارها النهائي بشأن الفرنسي كليان مبابي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " في تقرير صحفي أعدته اليوم الاثنين أن إدارة الملكي قررت الدخول في مفاوضات مع النادي الباريسي للحصول على توقيع مبابي.

ويرغب زيدان في الحصول على خدمات مواطنه من أجل إحداث ثورة كبيرة في صفوف الفريق للعودة من جديد إلى منصات التتويج.

يذكر أن ريال مدريد سبق وأن أبرم خمسة صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بالحصول على توقيع كلاً من :- لوكا يوفيتش , فيرلاند ميندي , إيدير ميليتاو , إيدين هازارد , ورودريجو غوس .