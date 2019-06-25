رياضة | مواجهات نارية في ربع نهائي كوبا أمريكا (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية في ربع نهائي كوبا أمريكا (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل، حيث تأهل لدور الربع نهائي 8 منتخبات من الثلاث مجموعات.

وأسفرت مواجهات الدور القادم عن 4 مباريات نارية :-

1- البرازيل vs الباراجواي.

2- الأرجنتين vs فنزويلا.

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3- كولومبيا vs تشيلي.

4- الأوروجواي vs بيرو.

وسوف يلتقي الفائز من المواجهة الأولى، ضد الفائز من المواجهة الثانية في الدور النصف نهائي، بينما سيلتقي الفائز من المواجهة الثالثة، مع الفائز من المواجهة الرابعة.