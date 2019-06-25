شكرا لقرائتكم خبر عن خيبة أمل تضرب الجماهير التونسية بعد التعادل أمام أنجولا في «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم الحزن على أبناء الشعب التونسي، مساء الاثنين، بسبب تعادل منتخبهم الوطني مع نظيره الأنجولى بهدف لكل منهما في الدور الأول للمجموعة الخامسة حيث كانوا يأملون تحقيق فوز لمنتخبهم ما خيب آمالهم وجعلهم يعولون على مباراته القادمة مع منتخب مالي.

وقبل بدء المباراة امتلاءت المقاهى والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية بالجماهير والأعلام التونسية لتشجيع منتخبهم؛ فيما غادروا غاضبين عقب انتهاء المباراة.

وقال فيراس الوزانى أحد المشجعين إن اختيارات المدرب آلان جيراس طرحت أكثر من نقطة استفهام، وهو مايقتضى إعادة النظر في الرسوم التكتيكية ومعالجة أوجه الضعف قبل مباراته القادمة مع مالى.

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فيما عبرت مونيا نعيم إحدى المشجعات عن حزنها بسبب التعادل قائلة: إن مردود الفريق أقل من المتوسط وكانت تتوقع نتيجة أفضل بكثير ومردود أفضل، متمنية التوفيق للمنتخب في فرصته القادمة مع مالى ولعل تكون نتيجة مباراة اليوم أكثر تحفيزا لهم الايام القادمة مع مواجهتهم مالى وموريتانيا.

أما حمدى غاربي فقد عبر عن سعادته بجمهور نادي الزمالك المصري وحرصه على تشجيع اللاعب فرجاني ساسي، معربا عن سعادته ايضا بإمتلاء الاستاد بالجماهير المصرية لمؤزارة المنتخب التونسي وهو مايعكس علاقات الحب والمودة بين الشعبين.

وقال غاربى إنه توقع منذ البداية أن تكون المباراة صعبة بين المنتخبين فهذه أولي مباريات المنتخب التونسي الذي يريد أن يؤكد لجميع جماهيره أنه جاهز للمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية دون منازع، في الوقت الذي تمتلك فيه أنجولا عناصر أكثر من رائعة.

وكان يأمل نسور قرطاج في تحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة في بداية رحلته نحو البحث عن لقب الأميرة السمراء، وكان يطمح أيضا في استغلال قواته البدنية في تحقيق المكسب من اللقاء والتصدر مبكرا ولكن انتهت المباراة على غير المتوقع حيث انتهت بالتعادل الايجابي (1-1) وسجل لتونس يوسف المساكني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 33 وسجل لانجولا كوبوس في الدقيقة 72 .

ويحل منتخب تونس في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات مالى وأنجولا وموريتانيا، وكان المنتخب التونسى قد خاض ثلاث لقاءات ودية استعدادا للبطولة، حقق الفوز في الأولى على منتخب العراق بنتيجة 2-0، وفى الثانية فاز على منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1، والمباراة الثالثة حقق الفوز على منتخب بوروندى بنتيجة 2-1 أيضا.