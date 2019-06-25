شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحرز 4 ميداليات في انطلاقة بطولة أفريقيا للسلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية للسلاح في مالي على ذهبية وفضيتين وبرونزية في أول أيام المنافسة.

جاءت الذهبية عن طريق علاء أبوالقاسم في سلاح الشيش، فيما جاءت الفضيتين لكل من محمد حمزة وشيرويت جابر، بينما حصلت سارة نونو على البرونزية.

تشارك مصر في البطولة بـ24 لاعبًا ولاعبة في مختلف الأسلحة على صعيد الشيش والسيف وسيف المبارزة.