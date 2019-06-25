نشرة أخبار الكان| عقاب للجزائر .. القلب يبعد نجم الكاميرون .. وتذكرتي تزف خبرا ساراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
جاء اليوم الرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية مثيرا على صعيد المباريات والأحداث وشهد النتيجة الأكبر بالبطولة حتي الأن .
الخليج 365 يقدم لكل من فاته المتابعة أبرز ما جاء فى اليوم الرابع للكان :
إجراء جديد من اللجنة المنظمة لكأس الأمم بخصوص حضور الجماهير
جميع أهداف وملخص مباريات اليوم الرابع لكأس الأمم الأفريقية
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