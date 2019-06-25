"الصورة بتحكي" .. ساسي يخطف العدسات فى أفضل لقطات اليوم الرابع لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب وأحمد جمعة: خطف فرجاني ساسي نجم تونس الأضواء فى اليوم الرابع لبطولة الأمم الأفريقية بعد أن حظى بدعم كبير من أنصار الزمالك فى مباراة منتخب بلاده ضد أنجولا. استاد السويس الذى احتضن مباراة نسور قرطاج والغزلان شهد تعطل ساعة اللوحة الألكترونية بالتزامن مع تحية ساسي لجمهور الأبيض. وفى القاهرة تابع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمغرب فريقه السابق كوت ديفوار الذى هزم جنوب أفريقيا. أما نهاية اليوم فشهد مران المنتخب المصري الذى شهد فقرات ترفيهية وعناق حار بين عبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه.

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