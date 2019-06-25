اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي كوبا.. أوروجواي تفاجئ تشيلي.. وتأهل استثنائي لباراجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 صباح الثلاثاء، حيث استفاد باراجواي من تعادل اليابان مع الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمباريات المجموعة الثالثة بالمسابقة المقامة حاليًا في البرازيل.

وحقق منتخب أوروجواي فوزًا متأخرًا على تشيلي بهدف نظيف، بعدما ضمن المنتخبان التأهل سلفًا إلى دور الثمانية، بينما فرط منتخبا اليابان والإكوادور في اقتناص بطاقة التأهل كأفضل ثالث بعد تعادلهما (1-1).

وجاء هدف أوروجواي في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة عن طريق إدينسون كافاني، بعدما استغل مهاجم باريس سان جيرمان عرضية متقنة من جوناثان رودريجيز داخل المنطقة، ليحول الكرة برأسه داخل الشباك.

واقتنص أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة من تشيلي رافعا رصيده إلى 7 نقاط، ليتراجع رفاق ألكسيس سانشيز إلى المركز الثاني بعد تجمد رصيدهم عند ست نقاط، أمام اليابان (نقطتين) والإكوادور (نقطة).

واستفاد منتخب باراجواي من نهاية مباراة اليابان والإكوادور بالتعادل، ليبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا كأفضل منتخب احتل المركز الثالث رفقة بيرو ثالث المجموعة الأولى، متفوقًا على اليابان بفارق الأهداف.

وصعد باراجواي رغم حصد نقطتين فقط احتل بهم المركز الثالث في المجموعة الثانية، إذ تفوق بفارق الأهداف على اليابان (-4) بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال أربعة، ليمنحه فارق (-1) بطاقة التأهل.

وتقضي اللوائح بتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث مباشرةً لربع النهائي، ليتأهل عن المجموعة الأولى البرازيل وفنزويلا، كولومبيا والأرجنتين من الثانية، وأوروجواي وتشيلي من الثالثة.

واكتمل عقد المتأهلين لدور الثمانية بتأهل منتخب بيرو من المجموعة الأولى بعد احتلال المركز الثالث بأربع نقاط، وباراجواي من المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بعد فشل منتخبي اليابان والإكوادور في تحقيق الفوز.

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ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا يومي الجمعة والسبت المقبلين، كالتالي:

الجمعة 28 يونيو:

- البرازيل وباراجواي.

- فنزويلا والأرجنتين.

السبت 29 يونيو:

- تشيلي وكولومبيا.

- أوروجواي وبيرو.

لمشاهدة هدف أوروجواي في تشيلي.. اضغط هنا

لمشاهدة أهداف اليابان والإكوادور.. اضغط هنا

طالع ترتيب مجموعات كوبا أمريكا من هنا