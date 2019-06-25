"لقطة استثنائية في كوبا أمريكا" .. سواريز يطلب احتساب لمسة يد على الحارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: فى لقطة استثنائية فى ملاعب كرة القدم طالب لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي باحتساب لمسة يد على جابريل أرياس حارس مرمي تشيلي. وفى الدقيقة 22 من مواجهة أوروجواي وتشيلي بالجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا قاد سواريز هجمة خطيرة للمنتخب الأزرق. ولكن جابريل أرياس تصدى للكرة ليطالب نجم برشلونة من الحكم رافائيل كلاوس احتساب لمسة يد على حارس المرمي .

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