رياضة | نيمار سيعود إلى برشلونة بفضل هذا اللاعب فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار سيعود إلى برشلونة بفضل هذا اللاعب فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيعود إلى برشلونة الإسباني بفضل نجم فريق البرسا فقط.

وقال ‏ألفريدو دورو ببرنامج الشيرنغيتو الإسباني الشهير :"ذا عاد نيمار لبرشلونهة فسيكون بفضل ميسي فقط ولا شيئًا غيره".

وأضاف دورو :" عودة نيمار إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية صغب جدًا، لكنه إذا عاد سيكون بفضل ضغط ليونيل ميسي على إدارة البرسا".

وطالب ميسي نجم البلوجرانا من جوسيب مارتا بارتوميو رئيس برشلونة عودة نيمار من جديد لصفوف الفريق الكتالوني.