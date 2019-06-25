رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن ​إنتر ميلان​ يخطط لعقد صفقة تبادلية مع ​برشلونة​ الإسباني في الفترة المقبلة في سوق الإنتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن إنتر ميلان يفكر في عرض خدمات نجمه البلجيكي ​رادجا ناينجولان على برشلونة مقابل الحصول على خدمات التشيلي ​أرتورو فيدال​.

وأكدت الشبكة الإيطالية رغبة إنتر ميلان في التخلص من ناينجولان ذو الـ30 عامًا بعد أن أخبره المدرب أنطونيو كونتي بأنه لن يكون ضمن حساباته في الموسم المقبل.

يذكر أن ناينجولان انضم إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي من روما.