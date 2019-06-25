رياضة | موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء القادم فى تمام العاشرة مساءاً على ملعب القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وسيذاع اللقاء فى تمام العاشرة مساءاً بتوقيت مصر على قنوات bein sports الناقل الحصري لكأس الأمم وأيضاً على قناة Time sports المصرية ولكن على التردد الأرضي.

وفازت مصر فى اللقاء الأول على زيمبابوى فى إفتتاح مباريات الفراعنة والمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف أحرزه محمود حسن تريزيجيه وفازت أيضاً أوغندا بهدفين نظيفين على الكونغو الديمقراطية.