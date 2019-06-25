رياضة | تعرف على نصيحة صامويل إيتو لمحمد صلاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نصيحة صامويل إيتو لمحمد صلاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صامويل إيتو، النجم السابق للمنتخب الكاميروني، إنه لم يشعر بالدهشة من تطور أداء محمد صلاح، لأنه يمتلك الصفات التي تؤهله، لكي يكون من أفضل اللاعبين، خاصة أنه يتحلى بالتواضع، ويتميز بعقلية جيدة، ويبذل الجهد المناسب، وهذا أمر جيد.

ووجه "إيتو"، خلال حواره مع فضائية "bbc عربي"، مساء الإثنين، نصيحة لمحمد صلاح قائلًا: "أنصحه بأن ينضم لبرشلونه بدون تردد إذا أتيحت له الفرصة، لأنه يناسب برشلونه أكثر من ريال مدريد".