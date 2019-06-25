رياضة | برشلونة يحدد شرطا واحدا لعودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرطا واحدا لعودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت صحيفة "سبورت" تطور جديد في مفاوضات برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن نيمار قد وافق على طلب برشلونة للعودة مجدداً إلى ملعب كامب نو حيثُ قرر الاعتذار علناً لجماهير البارسا.

ويقترب نيمار من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة هذا الصيف، وينتظر أن يعتذر لجماهير النادي الكتالوني بعد رحيله عن النادي بطريقة أغضبت الجماهير.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة اشترط على نيمار تقديم اعتذار علني من أجل العودة لكامب نو، بعدما رحل إلى باريس سان جيرمان منذ عامين بعد دفع الشرط الجزائي.