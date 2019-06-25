رياضة | ماذا قدم "الوافدون الجدد" بالجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا 2019؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم "الوافدون الجدد" بالجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا 2019؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الوافدون الجدد على بطولة أمم إفريقيا، في تقديم أوراق اعتمادهم كمنافسين أقوياء بالنسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في مصر، وذلك بعد تعثرهم جميعًا خلال منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير حصاد ما قدمه "الوافدون الجدد" في بطولة أمم إفريقيا 2019:-

1- منتخب بوروندي:

فشل منتخب بوروندي في استغلال حالة عدم الاتزان والتراجع في أداء منتخب نيجيريا، وفرط في تعادل سهل في أولي مبارياته بالمجموعة الثانية بالبطولة، ونجح منتخب النسور الخضراء في خطف هدف الفوز بالدقيقة 77 بعد تمريرة رائعة بالكعب من "أولا آينا" ضرب بها دفاع بورندي بسهولة، ووصلت لـ"إيجالو" والذي وضعها بالشباك ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا في افتتاح مشواره بالبطولة.

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2- منتخب مدغشقر:

قدم منتخب مدغشقر أداء قوي في أولي مبارياته ببطولة أمم إفريقيا ويعتبر افضل "الوافدون الجدد" على البطولة هذا العام، لكنه تعادل مع منتخب غينيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الثانية، ونجح المنتخب المالاغاشي بعد تأخره بهدف في الشوط الأول، التقدم بهدفين في الشوط الثاني، قبل أن يفرط في الفوز وتعادل المنتخب الغيني عن طريق لاعبه فرانسوا كامانو بالدقيقة 66 من ركلة جزاء.

3- موريتانيا:

منتخب موريتانيا ثالث الوافدين الجدد علي بطولة الأمم الإفريقية افتتح مشواره بالبطولة بخسارة قاسية أمام منتخب مالي بنتيجة 4 / 1 ، ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط، ويبتعد بشكل كبير عن المنافسة علي التأهل لدور الـ 16 عن هذه المجموعة إذا لم يستطيع تحقيق نتائج إيجابية خلال المباراتين القادمتين.