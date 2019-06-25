رياضة | جوزيه يوجه رسالة للحضري بشأن استمراره في الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه يوجه رسالة للحضري بشأن استمراره في الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي عصام الحضري حارس مرمى السابق بالتوقف عن اللعب.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الحضري (تقريبا في سني) ودربته خمس سنوات وهو حارس عظيم".

وأضاف :"رد فعل الحضري السريع هو سبب تصديه لركلات الجزاء والتي قادت الأهلي والمنتخب للتتويج بالبطولات".

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وتابع :"مجهود الحضري وعمله أجبر الحراس الاحتياطيين على عدم المشاركة".

وعن رغبة الحضري في مواصلة اللعب، قال جوزيه :"رمسيس الثاني كان يتمنى العودة مرة أخرى بس مينفعش وهناك وقت يحتاج فيه للتوقف".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :"كنت العب مع الأهلي على الفوز في أي مكان تحت أي ظروف".