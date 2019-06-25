شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، بجماهير فريقه التي ساندت منتخب بلاده أمام أنجولا في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية.

قال، في تصريحات لقناة «تايم سبورت» عقب انتهاء المباراة: «أود أن أشكر جماهير نادي الزمالك على الحضور والتشجيع في هذه المباراة، وأنتظر وجودهم مجددا في المباريات المقبلة».

أضاف: «جماهير الزمالك منحت درسا في كيفية حب اللاعبين، أوجه لهم رسالة شكر كبيرة، وأتمنى حضورهم مرة أخرى في المباريات التالية»، وشارك «ساسي» بديلا في الدقيقة 68.