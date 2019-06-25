شكرا لقرائتكم القيعى: هناك لجنة فنية تتابع اللاعبين فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه يوجد لجنة فنية للفريق الأحمر تقوم بمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر حاليا للوقوف على اللاعبين المتميزين . Advertisements وأوضح عدلى القيعى خلال حديثة لقناة الاهلى أنه من السذاجة الحكم على اللاعبين المشاركين فى بطولة الأمم الأفريقية ولكن هذا الحدث سوف يشهد كثير من اللاعبين المتميزين . وأشار عدلى القيعى أنه ينتظر قرار اللجنة الفنية وبدء التحرك فى المفاوضات وضمهم خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

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