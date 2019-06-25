شكرا لقرائتكم "ذئاب الجبل" يواصلون اختبارات الناشئيين في الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل اختبارات الناشئين في نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل اليوم الأثنين، والتي كانت قد انطلقت في 8 يونيو الجاري، وسط إقبال كبير من اللاعبين الراغبين في تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح الذي بدأ مشوار تألقه من المقاولون العرب.

وتبدأ الاختبارات فى الثامنة صباحا السبت والاثنين والاربعاء من مواليد 97الى 2004 والاحد والثلاثاء والخميس مواليد 2006 الى 2011 .

Advertisements

وأكد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين أن نادى المقاولون دائما يتسابق اليه الناشئين من كل محافظات مصر للانضمام اليه حيث ان النادي يمتلك اسما كبيرا فى تصعيد الناشئين وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى اكبر الاندية الاوروبية .

وتستمر الاختبارات حتى الحادى عشر من شهر يوليو القادم، وكان محمد رضوان قد نفى اقامة الاختبارات في أكاديمبات خاصة خارج النادي مشيراً إلى أن المقاولون العرب لن يتهاون في حقه وأن الشئؤن القانونية للنادى سوف تقوم باتخاذ اللازم تجاه الأكاديميات التي تدعي ذلك.