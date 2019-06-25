شكرا لقرائتكم الغندور: جنش مظلوم فى ظل وجود أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى ظُلم فى صفوف الفراعنة وسيظُلم باستمرار فى ظل وجود أحمد ناجى مدربا لحراس مرمي المنتخب الوطنى، مشيرا إلى أن ذلك لا يهم فى ظل مصلحة المنتخب سواء شارك محمد أو أحمد الشناوى الاهم ان يتألقوا .

وقال الغندور فى تصريحات خلال تقديمه لبرنامج "الزمالك اليوم " انه يبارك للاعبي الزمالك الذين شاركوا مع المنتخب الوطنى فى الفوز على زيمبابوى فى كاس الأمم الافريقية محمود علاء و طارق حامد

وأضاف الغندور أن الزمالك يفاوض لاعب كبير وسيكون مفاجأ للجماهير البيضاء لانه ستحب اللاعب مثلما يحدث مع اللاعبين الكبار فى الفريق حاليا .