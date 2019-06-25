شكرا لقرائتكم رسالة من مشجعى منتخب موريتانيا لمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجة الجمهور الموريتاني رسالة إلى مصر خلال مباراة منتخب بلادهم مع مالي ، وجاءت " موريتانيا تشكر مصر على تنظيم البطولة وحسن الضيافة.

وحقق منتخب مالى فوزا عريضا على نظيره الموريتانى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "السويس" فى الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019.

انتهى الشوط الأول بتقدم مالى بهدفين، حيث سجل الهدف الأول عبد الله ديابى فى الدقيقة 38، واضاف موسى ماريجا مهاجم يورتو البرتغالى الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 44.

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فى الشوط الثانى أضاف أداما تراورى هدف مالى الثالث بالدقيقة 55، قبل أن يقلص الحسن عيد النتيجة بتسجيله هدف موريتانيا الوحيد فى الدقيقة 72 من ركلة جزاء، ليعود تراورى ويسجل الرابع بعدها بدقيقة واحدة.

وسيطر منتخب مالى على معظم مجريات أحداث المباراة فى ظل افتقار لاعبو موريتانيا لخبرات المشاركة فى البطولات الأفريقية.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مالى المجموعة برصيد 3 نقاط، وموريتانيا فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وكان منتخب تونس قد تعادل مع أنجولا 1-1 فى نفس المجموعة.