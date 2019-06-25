شكرا لقرائتكم بتروجت يبدأ تجميع لاعبيه اليوم للإستعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم فريق بتروجت بقيادة محمد عودة استعداداته للموسم المقبل بتجميع جميع اللاعبين الذين يرتبطون بعقد رسمى مع الفريق . كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة بعدما قضى 12 عاما بالأضواء . يذكر أن مسئولو بتروجت استغنوا عن 12 لاعبا وهم " أحمد جمال وأحمد فوزى وعلى عيد وإسلام صيام ، كما رحل كل من علي فرج وعبد الرحمن السويسى وشكرى نجيب ومروان النجار وأحمد تمساح وجلال العقدة وعلاء على لإنتهاء عقودهم مع الفريق .

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