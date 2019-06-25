دورات تدريبية في رياضة الكريكيت في «دبي ستارز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مجمع «دبي ستارز» الرياضي دورات تدريبية في مهارات رياضة الكريكيت في ملاعبه الداخلية المكيفة أسبوعياً وتحديداً أيام الجمعة من كل أسبوع، ويوفر المجمع ستة ملاعب لاستضافة الأنشطة المختلفة لرياضة الكريكيت مثل التدريبات والمسابقات والبطولات والفعاليات المختلفة التي ينظمها و يستضيفها مجمع «دبي ستارز» الرياضي للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والجاليات وحتى للأفراد المهتمين برياضة الكريكيت.

تعتبر رياضة الكريكيت من الألعاب الرياضية الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة، فهي رياضة يمارسها قطاع عريض من المجتمع الذي يعيش على أرض الدولة وخاصةً في دبي والكريكيت لعبة لا يتم ممارستها في العادة في الملاعب والصالات المغطاة، ونظراً لقدوم شهور الصيف وحرارة الطقس يلجأ محبو رياضة الكريكيت لممارسة اللعبة في الملاعب الداخلية المكيفة بشكل مصغر بحيث تكون المباراة مكونة من 8 لاعبين لكل فريق ومساحة الملعب 13 متر X 10.5 متر وباستخدام نفس معدات الكريكيت العادية.