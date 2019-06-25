بينيتيز يرحل عن نيوكاسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر المدرب الإسباني رافايل بينيتيز الافتراق عن نيوكاسل الإنجليزي بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي، وذلك بحسب ما أعلن الأخير أمس.

وقال نيوكاسل في بيان إنه «مع خيبة أمل، نعلن أن المدرب رافايل بينيتيز سيترك نيوكاسل يونايتد عند انتهاء عقده في 30 يونيو 2019»، موضحاً «عملنا بجهد كبير خلال فترة طويلة من أجل تمديد عقد رافا، لكن لم ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع رافا وممثليه».

وكشف نيوكاسل الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر، أن مساعدي بينيتيز «باكو دي ميغيل مورينو، أنتونيو غوميز بيريز وميكل أنتيا، سيتركون النادي أيضاً»، علماً بأن صحف تحدثت عن تدريبه لأحد الفرق الصينية.

واستلم بينيتيز (59 عاماً) مهمة الإشراف على نيوكاسل منذ 2016 بعقد يمتد لثلاثة أعوام.