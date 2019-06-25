العويس: نهدف لتعزيز الأنشطة الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وجامعة الشارقة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تدعيم التعاون الرياضي المشترك بين الجانبين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في المقر الرئيسي للجامعة، أمس الأول.

وقع الاتفاقية أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بحضور الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأحمد سعيد الجروان، نائب رئيس النادي، وطارق جمعة السويدي، عضو مجلس إدارة النادي مشرف رياضتي التايكواندو والجودو، ومالك مهداوي، مدير مكتب التعاون المجتمعي بجامعة الشارقة، وصلاح طاهر العامري، مسؤول النشاط الرياضي بالجامعة، وعبدالعزيز الحمادي، مدير الفرق الرياضية في النادي، ومحمود لطفي السكرتير التنفيذي بالنادي.

وتقدم أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي مهدت للنجاح الذي يشهده النادي، مشيداً بدعم مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وبالمتابعة المباشرة للأمين العام عيسى هلال الحزامي، وأثنى على التعاون الكبير لجامعة الشارقة والمساهمة في نشر رياضات الدفاع عن النفس في إمارة الشارقة.

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وقال: «نتطلع إلى أن تكون جامعة الشارقة، مركزاً مميزاً لرياضات الدفاع عن النفس، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لكل من جامعة الشارقة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، والعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية بين الطرفين للنهوض بالعملية التعليمية وتعزيز الأنشطة الرياضية بالجامعة، وتبادل الخبرات والمعلومات الإدارية والفنية لكل من الطرفين، والتعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة، وزيادة أعداد الممارسين لرياضات الدفاع عن النفس ( كاراتيه، تايكواندو، جودو، جوجيتسو ) في إمارة الشارقة ونشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس بين طلاب الجامعة، والاستفادة من المنشآت والمرافق الرياضية التي يتمتع بها كل طرف بما يخدم أهداف الاتفاقية في رعاية الموهوبين في رياضات الدفاع عن النفس والوصول بهم إلى منصات التتويج العالمية، والعمل على حث الطلاب على ممارسة رياضات الدفاع عن النفس بما يعزز بناء الشخصية والثقة بالنفس لدى الطلاب».

وأضاف: «في إطار الاتفاقية تقوم جامعة الشارقة بتخصيص صالة رياضية لممارسة رياضات الدفاع عن النفس والإشراف الإداري الكامل عليها وعلى اللاعبين من حيث التسجيل والتقارير الدورية حول أعداد المنتسبين وإنجازاتهم، والترويج لرياضات الدفاع عن النفس بين الطلاب في مختلف كليات الجامعة، وحثهم على الانخراط في البرامج التدريبية، ويتولى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، توفير مدربين مؤهلين ومعتمدين، وتجهيز صالات التدريب بمستلزمات ممارسة رياضات الدفاع عن النفس من حيث ملابس التدريب والأبسطة والأدوات التدريبية الأخرى بما يضمن ممارسة رياضات الدفاع عن النفس بشكل آمن، وإعداد الخطط والبرامج الفنية لكل رياضة والإشراف ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج، ورعاية الموهوبين من اللاعبين ودعم وصولهم إلى منصات التتويج العالمية».

ومن جانبه أثنى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة على الاتفاقية وقال إنها تدعم مسيرة الجامعة في الحفاظ على تفوقها الرياضي في كافة الأنشطة والمنافسات الرياضية التي يتم تنظيمها على مستوى الجامعات داخل الدولة، وكذلك البطولات الرياضية التي تشارك فيها على مستوى الوطن العربي وآسيا.