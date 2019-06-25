فوربس: «ميدان» أحد أفضل مضامير العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت مجلة فوربس الأمريكية مضمار ميدان لسباق الخيل في دبي بأنه أحد أجمل مضامير سباقات الخيول في العالم؛ وذلك ضمن تقرير نشرته المجلة الشهيرة لأفضل 10 مضامير في العالم.

وتفخر دبي أنها تمتلك مضمار ميدان لسباق الخيل الذي افتتح في عام 2010، ويعد أطول مضمار سباق في العالم، ويستضيف أمسية كأس دبي العالمي، التي تعد أعلى أمسية للسباقات في التاريخ بواقع 35 مليون دولار، ويعد المضمار هو الوحيد في العالم الذي يوجد به فندق من فئة 5 نجوم إضافة إلى مطاعم ومتحف، ويستحق بمعنى الكلمة أن يوصف بأنه مضمار السباق للقرن الحادي والعشرين.

ويصل طول شرفة المشاهدة وحدها إلى ميل كامل «1.6 كيلومتر» ويتسع لستة آلاف متابع، ويوجد على سطحه حوض سباحة، ويحتضن المضمار سباق كأس دبي العالمي «الأغلى» في العالم، ويمكنه استيعاب ما يقرب من 80 ألف مشاهد.وشملت قائمة أجمل مضامير سباق الخيل في العالم: مضمار تشرشل داونز «كنتاكي» الذي يستضيف كنتاكي ديربي، ومضمار أسكوت «المملكة المتحدة» الذي يستضيف مهرجان الرويال وكأس الذهب، الملك جورج السادس، ومضمار لونغشامب «فرنسا» ويستضيف سباق الجائزة الكبرى لريك دو تريومف، ومضمار إبسوم داونز «المملكة المتحدة» ويستضيف إبسوم ديربي، ومضمار ساراتوجا «نيويورك» ويستضيف ترافرز ستيكس، ومضمار سباق طوكيو الذي يستضيف كأس اليابان، ومضمار فليمنجتون «ملبورن بأستراليا» والذي يستضيف كأس ملبورن، ومضمار إينتري «المملكة المتحدة»، مضمار سانتا أنيتا «كاليفورنيا» ويستضيف سانتا أنيتا ديربي.

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ويعد مضمار ميدان العالمي، الذي استغرق بناؤه أكثر من عامين، هو المضمار الأكبر في العالم؛ من حيث المساحة، كما أنه يعد أكبر مبنى متصل على وجه الأرض؛ إذ يبلغ طول المبنى متصلاً 1.6 كيلو متر، ويضم مدرجات يمكنها أن تتسع ل80 ألف متفرج، إضافة إلى مضمار السباق الذي يتضمن خطاً مستقيماً بطول 1.6 كلم، فضلاً عن فندق من فئة خمس نجوم، ومتحف للخيول وقاعات للمعارض وملاعب للجولف وملاعب للتنس وغيرها.

ويعد مضمار ميدان العالمي أكبر مجمع لسباقات الخيول في العالم، وقد افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم 27 مارس/‏آذار 2010.

ومنذ ذلك التاريخ تحول المضمار إلى «أيقونة» للسباقات العالمية؛ حيث اعتاد أن يقدم أفضل السباقات، وصارت أقوى خيول العالم وأشهرها تتهافت للمنافسة على هذا المضمار الأسطوري الذي يعد أحد معالم دانة الدنيا المتميزة.