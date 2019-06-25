الأرجنتين تلاقي فنزويلا في ربع نهائي «كوبا أمريكا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفست الأرجنتين الصعداء ومعها قائدها ليونيل ميسي وذلك بعد تجنب الخروج من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1983، بالفوز على قطر، بهدفين نظيفين.

وبعد بداية صعبة جداً لوصيف النسختين الأخيرتين بخسارته أمام كولومبيا صفر-2 ثم تعادله مع الباراغواي 1-1 بفضل ركلة جزاء من ميسي بالذات، نجح المنتخب الأرجنتيني في حجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي كثاني المجموعة الثانية.

ورغم إنهائه دور المجموعات بفارق 5 نقاط عن كولومبيا الأولى، أزال ميسي حملاً كبيراً عن كتفيه وتجنب إحراجاً جديداً كان سيجعله في قلب العاصفة وسيعجل على الأرجح من قرار اعتزاله اللعب مع المنتخب، لاسيما بعد خيبة مونديال روسيا 2018 حين عانى الأمرين للتأهل إلى ثمن النهائي ثم خرج على يد فرنسا (3-4).

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وقال ميسي: «بطولة كوبا أخرى تبدأ الآن. هذا الانتصار سيجعلنا أقوى من أجل التمكن من مواصلة تحسننا، الأهم كان أن نفوز. سيعطينا هذا الأمر دفعاً كبيراً لما ينتظرنا لاحقاً».

وما ينتظر الأرجنتين وميسي لاحقاً ليس سهلاً على الإطلاق، إذ يتواجه رجال المدرب ليونيل سكالوني في ربع النهائي الجمعة مع فنزويلا التي أنهت منافسات المجموعة الأولى دون هزيمة، وتعادلت مع البرازيل، كما سبق لها الفوز على الأرجنتين نفسها 3-1 قبل انطلاق كوبا أمريكا.

يذكر أن منتخبي البرازيل والأرجنتين سيلتقيان في كلاسيكو ناري في نصف النهائي في حال عبورهما ربع النهائي.

وفي مباراة ثانية، أكدت كولومبيا قوتها وحققت فوزها الثالث توالياً وكان على حساب الباراغواي 1-صفر.